San Rossore, la proposta di Fratelli d'Italia: "Raccolta firme per un campo boe al Gombo"

"Lanciamo una raccolta firme per un campo boe di fronte alla spiaggia di San Rossore. Un campo boe attrezzato, con la possibilità di abbonamenti stagionali a costi popolari, come avviene in tutta Italia, anche, e proprio, nelle aree marine protette. Le boe possono essere pensate anche in modo assolutamente non impattante ancorate a 'corpi morti' che siano naturalmente in grado di sviluppare un ripascimento di flora e fauna marina. Il Gombo è da sempre la meta dei diportisti pisani e negare questa possibilità non solo violerebbe una tradizione storica, ma sarebbe un duro colpo alla nautica ed al mondo dei rimessaggi d’Arno. Le multe inflitte sono una pessima pagina che viola il senso di comunità e mette a rischio la tenuta del sistema. Vogliamo che la gente possa usufruire di un luogo unico, prezioso ma che è costellato da divieti di accesso" dichiara il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Diego Petrucci.

"Ci rivolgeremo a Regione ed Ente Parco, presenteremo atti specifici in Comune a Pisa affinché il Parco di San Rosssore possa essere fruibile e fruito da parte dei cittadini in un modo responsabile, non vogliamo nessuna apertura selvaggia, vogliamo che il Parco resti con le sue prerogative ma che consenta all’uomo di entrare a farne parte rispettando regole precise. Un’iniziativa che ha risvolti anche educativi perché si consentirebbe di avvicinarsi al Parco attraverso un percorso di regole e consapevolezza. Sanzioni e multe intervengono soltanto a violazione avvenuta, invece noi vogliamo che la fruizione avvenga nel rispetto delle regole, ne risulterebbe più tutelato l’Ente Parco stesso. E potrebbe rappresentare una fonte di entrate che il Parco utilizzerebbe per la manutenzione e la gestione" sottolinea il capogruppo di Fdi in Consiglio comunale a Pisa Giulia Gambini.