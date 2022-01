Querela ad Auletta (Ucic) da Toscana Aeroporti: solidarietà politica e sindacale

All'ufficialità della querela al Tribunale penale presentata dall'ad di Toscana Aeroporti, Roberto Naldi, ha fatto immediatamente seguito una scia di solidarietà e sostegno compatto nei confronti della vittima dell'azione legale. Ciccio Auletta, consigliere comunale e capogruppo di Una Città in Comune, ha incassato il supporto trasversale di politica e sindacati dopo essere stato accusato di diffamazione dal dirigente della società che gestisce lo scalo aeroportuale pisano: l'oggetto del contendere è la nuova pista dell'aeroporto fiorentino di Peretola.

SINISTRA ITALIANA TOSCANA. Sinistra Italiana Toscana esprime solidarietà a Massimo Torelli e Ciccio Auletta che dovranno affrontare un processo nonostante il Pm abbia chiesto l’archiviazione riconoscendo il diritto di libera espressione del proprio pensiero e dell'azione politica. Toscana Aeroporti ha fatto invece opposizione alla richiesta di archiviazione. "Purtroppo viviamo in un'epoca dove alcuni leader politici hanno sdoganato la querela come mezzo intimidatorio per limitare il confronto politico: perché dovrebbero essere da meno quelle aziende che a costoro si ispirano?" scrive il partito in una nota ufficiale. " Nessuna querela potrà fermare la politica, né le battaglie politiche contro la costruzione del nuovo aeroporto di Peretola, né la lotta dei lavoratori e lavoratrici in difesa del proprio posto di lavoro".

CUB SINDACATO DI BASE. "Crediamo che Auletta abbia svolto il ruolo di consigliere di opposizione richiamando, in piena pandemia, i vertici di Toscana aeroporti alla responsabilità sociale verso la città di Pisa e i lavoratori che operano negli scali di Pisa di Firenze" afferma il sindacato nel comunicato di sostegno ad Auletta. "La Cub di Pisa chiede alla cittadinanza e alle istituzioni locali di prendere posizione perchè questa querela rappresenta una ipoteca negativa sull'esercizio democratico del dissenso e della opposizione e alimenta un clima di paura tra i lavoratori che per mesi hanno portato avanti scioperi e lotte contro la vendita di Toscana aeroporti handling e contro gli appalti al ribasso".

USB. "Ad Auletta va tutta la nostra solidarietà per l’impegno dimostrato in questi anni dentro le istituzioni per i lavoratori e le lavoratrici degli Aeroporti di Pisa e Firenze: come USB conosciamo bene l’arroganza delle multinazionali e non ci sorprende che si arrivi addirittura alle querele, la controparte utilizza tutti gli strumenti possibili per ridurre la forza delle lotte dei lavoratori e delle lavoratrici, attaccando chi ne è solidale".