Stazione Leopolda affidata alla Patrimonio Pisa: question time presentato da La Città delle persone

I consigliere comunali Paolo Martinelli, Emilia Lacroce e Gianluca Gionfriddo, rappresentanti della lista La Città delle persone, tornano sul tema dell'affidamento della Stazione Leopolda a un nuovo ente. "Come è noto, il Comune di Pisa ha deciso di affidare alla società Patrimonio Pisa, che opera secondo logiche di mercato, alcune importanti strutture pubbliche, al fine di utilizzarle per la promozione turistico-culturale".

"Secondo quali piani finanziari e gestionali, con quali competenze e con quali obiettivi specifici non è mai stato dato di saperlo e la città è completamente esclusa da questo dibattito, evidentemente considerato un'esclusiva della destra di governo - attaccano i consiglieri di opposizione - Tra queste strutture c'è la Leopolda, dove l'amministrazione ha liquidato di fatto, con una fredda comunicazione scritta, anni e anni di attività di un'associazione di associazioni che, in quel luogo, ha fatto cultura ed eventi, rendendolo davvero uno spazio della città".

"La logica che muove questa azione è, evidentemente, quella di dividere le associazioni per renderle più deboli e sbilanciate nella relazione con il Comune. A giugno, la giunta, con una delibera, ha dato mandato agli Uffici della Direzione Turismo, Tradizioni Storiche e Cultura di avviare l’iter per la concessione del servizio di gestione di quell'immobile e a luglio la stessa Direzione, con un atto di determina, ha affidato la concessione del servizio di gestione della Leopolda fino alla fine del 2025. Nessuno sa con quali garanzie di accessibilità e fruibilità per i cittadini e le realtà associative".

I consiglieri de La Città delle persone vanno avanti: "Non solo i cittadini e gli operatori della cultura, ma anche il Consiglio comunale è stato totalmente escluso dalla riflessione su questa scelta tanto significativa in materia culturale e di gestione del patrimonio pubblico. Pensiamo sia gravissimo e, per questo, abbiamo presentato un question time urgente che chiede al sindaco e alla giunta quale sia il criterio di legittimità nel procedere con l'atto di determina per l'affidamento dell'immobile senza nessun passaggio in Consiglio, cosa che era stata invece annunciata dal sindaco Conti e dal dirigente Leone in Commissione Consiliare ed in Consiglio in occasione della discussione sulle modifiche statutarie della società Patrimonio Pisa srl".

"La promessa, infatti, era scaturita a fronte dell'obiezione che non esisteva alcun dato che permettesse ai consiglieri di valutare le conseguenze economiche e patrimoniali del trasferimento per l’ente comunale, non essendoci alcun piano finanziario o parere della direzione patrimonio servizi finanziari".

I tre consiglieri comunali concludono: "La città merita trasparenza e partecipazione sul futuro di una struttura così importante e, più in generale, su tutta l'operazione immobiliare di Patrimonio Pisa srl, e si deve mobilitare per fermare le sciagurate e desertificanti politiche culturali di Conti e Bedini".