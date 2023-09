"Perché il Comune di Pisa è fuori da una tranche delle risorse del DL Aiuti?": question time de La città delle persone

"Il gruppo consiliare La città delle persone ha presentato un question time con il quale chiede alla Giunta Conti di rendere conto su un'assenza che fa molto rumore". È l'assenza del Comune di Pisa dal sito della Ragioneria dello Stato, in particolare dall'elenco degli enti beneficiari di una tranche del DL Aiuti del maggio 2022, con cui vengono assegnate agli enti locali risorse finalizzate a far fronte all'aumento dei costi dei materiali, attraverso il Fondo per l'avvio di opere indifferibili.



Dichiarano i consiglieri de La città delle persone Paolo Martinelli, Gianluca Gionfriddo ed Emilia Lacroce: "È un fondo importantissimo anche per gli appalti della nostra città, in particolare quelli legati al PNRR, poiché si tratta di un'aggiunta di risorse. Sul sito della Ragioneria dello Stato ci sono gli enti beneficiari con associati gli importi relativi alla procedura ordinaria del secondo semestre 2023. Il Comune di Pisa non c'è. Sembrerebbe dunque che il nostro Comune non beneficerà di questa opportunità, che ha evidenti ricadute per l'economia, il lavoro, le imprese e lo sviluppo. Ecco perché, con il nostro question time, chiediamo alla Giunta Conti doverose e urgenti risposte a riguardo. Vogliamo sia fatta assoluta chiarezza su un'assenza che preoccupa e che, se confermata, comporterebbe un danno notevole per la città intera".