Raffaela Maria Sateriale coordinatrice comunale di Italia Viva a Pontedera

I coordinatori provinciali di Italia Viva, Michele Passarelli Lio ed Anna Ferretti, dopo l'assemblea comunale della scorsa settimana hanno nominato Raffaela Maria Sateriale, imprenditrice, come prima coordinatrice comunale di Italia Viva Pontedera. "Sono onorata di questo incarico, ha detto la nuova coordinatrice, che conferma la mia intenzione di dare il massimo per la comunità pontederese. Promuovendo lo studio approfondito e l'ascolto del territorio e delle esigenze degli abitanti lavorerò per rafforzare la base, coinvolgere i giovani, dare voce alle famiglie, in poche parole promuovere il bene sociale".

"La politica non è di pochi né per pochi - prosegue la Sateriale - punto al coinvolgimento di cittadini, che portano esperienza, saper fare, valori, disposti a raccogliere con realismo le sfide da parte dei cambiamenti improvvisi a cui siamo stati sottoposti di recente. Italia Viva è il partito del confronto e dell'inclusione. Per questo ci impegneremo a coinvolgere i giovani in attività concrete, a dedicare del tempo all’educazione politica, a programmare e a organizzare eventi mirati al territorio, a collaborare con le associazioni e a sostenere le attività delle istituzioni scolastiche e di avviamento al lavoro".

"Da sempre sono convinta - conclude la nuova coordinatrice - che vivere bene nella propria città equivale e vivere bene nella propria casa. Iscritti e simpatizzanti avranno modo di avanzare proposte e contributi per il dibattito pubblico di Pontedera".