Rebecca Stefanelli nuova coordinatrice provinciale Lega giovani Pisa

Cambio di vertice nella provincia di Pisa per il movimento giovanile della Lega: a guidarlo sarà infatti Rebecca Stefanelli, 29 anni, laureata in Giurisprudenza e attivissima in politica, ricopre attualmente il ruolo di Capogruppo del Carroccio a Pontedera ed è consigliera di Anci Giovani Toscana. Riceve oggi la nomina di coordinatrice provinciale di Pisa per la Lega Giovani dal coordinatore regionale Federico Bussolin.

“Sono entusiasta e motivata per il compito ricevuto - dichiara la neo coordinatrice Rebecca Stefanelli - che porterò avanti assieme ad un nutrito gruppo di giovani già presenti nel territorio provinciale di Pisa. La Lega ha dimostrato di essere forza di governo concreta e capace e, attraverso la sinergia con il gruppo giovanile, daremo voce agli amministratori del domani”.

La neo responsabile ringrazia Bussolin per la fiducia accordatagli e ricorda l'importante lavoro svolto in questi anni dal coordinatore provinciale uscente Daniele Matricardi affinché il movimento crescesse nei comuni della provincia di Pisa.

“Rebecca Stefanelli è determinata - afferma Federico Bussolin, coordinatore regionale Lega giovani Toscana - così come le ragazze e i ragazzi della Lega Giovani, pronti a rendersi protagonisti. La sua nomina conferma la valorizzazione delle nuove leve, in un ambiente che ha visto crescere i dirigenti odierni del partito come l’on. Susanna Ceccardi, l’on. Ziello e la consigliera regionale Elena Meini. Ringraziamo Daniele Matricardi che per tanti anni si è speso sul territorio con spirito di abnegazione per accrescere la nostra realtà. Auguro buon lavoro a Rebecca - conclude - che sicuramente saprà rappresentare al meglio la Lega nel territorio".