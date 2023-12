Peccioli e Lajatco al referendum per la fusione dei Comuni: "Occasione storica"

Nei giorni di domenica 10 e lunedì 11 dicembre si vota per il referendum consultivo promosso dall’amministrazione comunale sul progetto Comune unico Lajatico e Peccioli. La preferenza di voto, essendo un referendum, si esprime attraverso un 'Sì' o un 'No'.

Occorre barrare il 'Sì' se d’accordo con la proposta dell’amministrazione comunale e il 'No' se contrari. Per esercitare il diritto basta presentarsi al proprio seggio abituale, muniti di un documento di riconoscimento e della tessera elettorale. Nel caso in cui il cittadino ne sia sprovvisto, può rivolgersi all’ufficio elettorale del Comune di residenza. Si vota domenica 10 dalle ore 8 alle 22 e lunedì 11 dalle ore 8 alle 15.

"Ti ricordiamo che il referendum previsto per legge è consultivo (vuol dire che in teoria la Regione e l’amministrazione comunale potrebbero non rispettare l’esito del voto)" specifica il sindaco pecciolese Renzo Macelloni. "Noi abbiamo deciso comunque che rispetteremo rigorosamente l’esito del voto, quindi per questo è opportuno che tu eserciti il tuo diritto/dovere di votare per non lasciare che altri scelgano al posto tuo per un progetto così importante". "Un gesto semplice ma che può scrivere un futuro importante per due comunità" conclude il primo cittadino di Peccioli.