Ingiustizia fiscale. E' il tema su cui concentra l'attenzione la lista Diritti in Comune con il consigliere comunale Francesco Auletta, in vista della prossima trattazione in Consiglio del rendiconto della gestione dell'esercizio 2023 del Comune di Pisa. Preoccupa l'evasione, con introiti attesi minori che in passato. Auletta parla infatti di "inefficacia e tardività dell'azione dell'amministrazione nel recupero dell'evasione, con un peggioramento rilevante rispetto al già non positivo 2022. Infatti se nel 2022 gli accertamenti per il recupero dell'evasione dell'Imu erano pari a 3.731.004 euro con una riscossione di 366.795,80 euro, nel 2023 le cifre accertate diminuiscono di ben un milione di euro, arrivando a un totale di 2.772.515,22 euro con un riscosso che scende a 255.763,02, pari al 9.22%. Diminuisce l'accertato, diminuisce il riscosso e il Comune di Pisa non riscuote mai neanche il 10% dell'accertato".

Oltre la casa, non va bene la Tari. "Diminuisce in maniera considerevole l’accertato - insiste Auletta - per il recupero dell’evasione della Tassa dei rifiuti che passa da 2.434.485 del 2022 a 1.091.255 del 2023 con le conseguenze prevedibili sugli aumenti della tariffa della Tari nel 2025. Colpisce anche il dato in negativo del recupero dell’evasione del Canone patrimoniale dove nel 2023 a fronte di un accertato di 481.073,29 il riscosso è appena il 3,88% pari a 18.651 euro".

Tirando le somme, "complessivamente tra il 2022 e il 2023 si ha una diminuzione di 2 milioni di euro nell’accertato, passando da 6 milioni e 400mila circa a 4 milioni e 400mila euro, con una ulteriore flessione del riscosso da 1 milione e 100mila euro del 2022 a appena 889 mila euro nel 2023". Tutto ciò "dimostra quanto denunciamo da anni - scrive Diritti in Comune - ovvero che da parte della Giunta Conti non vi è stato alcuno stanziamento per la progettazione e la realizzazione di un piano pluriennale antievasione, che da anni invece proponiamo e che potrebbe garantire il recupero di importanti risorse da investire per le emergenze sociali della nostra città. Come ha dimostrato il rilevante abusivismo di diversi locali commerciali del centro storico, portato alla luce dalla nostra attenta e quotidiana azione di controllo e verifica, serve un cambio radicale di azione che la destra non sta realizzando".

In questo quadro generale, nemmeno le note 'multe stradali' presentano un quadro positivo. "Colpisce anche la riduzione della riscossione per quanto riguarda le violazioni del Codice della Strada che tra il 2022 e il 2023 diminuisce di un milione di euro assestandosi a 8 milioni e 200mila euro, con una percentuale di riscossione pari ad appena il 37% (3 milioni e 100 mila euro), ben al di sotto della media regionale". A questo si aggiungono le "criticità legate al recupero dell’evasione della tassa di soggiorno e la necessità di una regolamentazione a livello comunale degli affitti brevi, fenomeno che ad oggi l’amministrazione comunale non riesce neanche a quantificare puntualmente. Da oltre un anno ci battiamo su questi temi con la discussione che in questi mesi abbiamo portato avanti in quarta commissione consiliare permanente".