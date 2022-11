Avanti spediti con 'Renew Pisa': Italia Viva sostiene la candidatura a sindaco autonoma

In modo chiaro ed univoco si è espresso il comitato comunale di Italia Viva, riunito giovedì 10 novembre per ribadire la bontà del percorso intrapreso mesi fa nel costituire il soggetto 'Renew Pisa - Rinnoviamo Pisa', insieme ad Azione e a tutte le forze che vorranno contribuire al progetto programmatico autonomo del Terzo Polo (porte aperte quindi a + Europa, lista civica di Veronese, lista civica nazionale di Pizzarotti).

In coerenza con il percorso che Italia Viva ed Azione stanno lanciando a livello nazionale, Italia Viva Pisa ribadisce il cronoprogramma condiviso dal coordinamento di 'Renew Pisa': percorso programmatico, con incontro aperto ai cittadini, coinvolti nei tavoli di lavoro tematici (stile Leopolda), in programma domenica 20 novembre e presentazione della candidatura a sindaco i primi giorni di dicembre.

"Avanti con forza e coraggio nel progetto autonomo di 'Renew Pisa' - afferma il coordinatore comunale di Italia Viva Carlo Lazzeroni, co-fondatore del soggetto civico politico 'Renew Pisa' - non esistono opzioni di alleanza in vista con il centro-sinistra, che sarebbero una giravolta incomprensibile rispetto a quanto affermato fino ad oggi. Il nome del nostro candidato a sindaco uscirà alla fine del percorso concordato. Sul tavolo del coordinamento di 'Renew Pisa' ci sono diversi profili, alcuni più tecnici, altri più politici, interni ad Azione e Italia Viva, ma siamo in attesa anche di risposte da parte di movimenti e liste che potrebbero arricchire 'Renew Pisa'. La scelta definitiva di chi ci rappresenterà avverrà solo nelle prossime settimane, perchè il progetto viene prima dei personalismi e il candidato a sindaco è solo la conclusione di un percorso programmatico che stiamo definendo".