Restauro Basilica San Piero a Grado: "Nessuna richiesta dal sindaco, il ministro Sangiuliano intervenga"

“Garantire il completamento della ristrutturazione del campanile della Basilica Romanica di San Piero a Grado di Pisa”: è quanto chiedono i parlamentari del Partito Democratico Marco Simiani ed Ylenia Zambito che hanno presentato, rispettivamente alla Camera dei Deputati ed al Senato, due interrogazioni similari.

“La chiesa distrutta dai bombardamenti nazisti è stata infatti ricostruita mentre per il campanile mancano le risorse. Il sindaco Conti, nonostante le promesse, non si è ancora attivato per reperire i finanziamenti necessari e, sebbene la Lega, il suo partito, sia al Governo e lo sia stata quasi per 5 degli ultimi 7 anni, il dicastero dei Beni culturali ha infatti reso noto che non sono mai pervenute richieste relative al finanziamento per la ricostruzione del campanile. Ci appelliamo quindi al ministro Sangiuliano affinchè intervenga ed assicuri il restauro di un simbolo della città e patrimonio artistico, storico e culturale del territorio” concludono Simiani e Zambito.