Revoca di autorizzazione al subappalto: La città delle persone chiede chiarimenti

Il gruppo consiliare 'La città delle persone' ha inviato sabato una richiesta alla Provincia di Pisa, al fine di chiedere chiarimenti in merito a una revoca di autorizzazione al subappalto, pubblicata sull’albo pretorio dell’ente in data 11 luglio 2023.

La revoca è avvenuta ai sensi dell’articolo 80 del Codice degli appalti. "L'articolo in questione - dichiarano i consiglieri Paolo Martinelli, Emilia Lacroce e Gianluca Gionfriddo - prevede la sospensione delle ditte dagli appalti in caso di reati gravissimi, tra cui la presunta corruzione e i presunti legami con associazioni di tipo mafioso. Abbiamo scritto alla Provincia per conoscere a quale tra i reati inclusi nell'articolo 80 si riferisca la misura, perché crediamo che sia un fatto assolutamente di pubblico interesse. A questo proposito, rivolgiamo un plauso e pieno sostegno all'operato della Provincia, che ha tempestivamente ed efficacemente messo in atto le misure di prevenzione previste dalla legge".



"Si tratta di un esempio di quanto tali meccanismi di prevenzione siano preziosi. È fondamentale potenziarli, rendendo Pisa capofila di sperimentazione di buone prassi antimafia e anticorruzione, implementando sistemi di costante monitoraggio di appalti e subappalti, soprattutto in opere di rilevanza strategica, agendo in sinergia con la Prefettura e gli altri organi preposti e promuovendo tavoli di concertazione di buone prassi antimafia e anticorruzione - concludono i consiglieri comunali - come consiglieri comunali abbiamo chiesto chiarimenti anche al fine di conoscere se la ditta o le ditte coinvolte siano collegate anche ad appalti che riguardano direttamente o indirettamente il territorio del Comune di Pisa".