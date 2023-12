Comandante Polizia municipale, il sindaco fa dietrofront: revoca della nomina di Migliorini

Un dietrofront che innesca subito il dibattito politico. Con l'atto n° 199 del 13/12/2023 il sindaco di Pisa Michele Conti ha revocato la nomina di comandante della Polizia municipale, conferita appena una settimana fa, a Paolo Migliorini, per "motivi sopravvenuti - si legge nel documento pubblicato sull'albo pretorio - riguardanti la legittimità". Il sindaco inoltre ha deciso, si legge sempre nell'atto, di dare "mandato alla struttura competente in materia di personale di procedere all’indizione di una selezione esterna per il reclutamento di tale figura, considerato preferibile il ricorso ad una professionalità esterna per esigenze organizzative e di opportunità".

Immediate le reazioni delle forze politiche di opposizione. "Le nostre osservazioni e richieste di chiarimento ancora una volta erano più che fondate - sottolinea Ciccio Auletta, consigliere comunale di Diritti in comune - trovavamo anomalo, infatti, che non si fosse proceduto ancora alla conferma dell’incarico al dottor Migliorini di comandante della Polizia Municipale con i conseguenti atti del dirigente competente, dopo la decisione del sindaco Conti della settimana scorsa. Per questo prima abbiamo fatto un accesso agli atti depositato la scorsa settimana a cui ad oggi ancora non è stata data risposta, e questa mattina (ieri, ndr) abbiamo così depositato un question time per portare la questione in Consiglio comunale. Qualche minuto fa è stata pubblicata sull’albo pretorio la revoca della nomina decisa dal sindaco Conti".

"Nell’atto - prosegue Auletta - non sono esplicitate le ragioni della revoca, si fa riferimento genericamente 'a motivi di legittimità', descritti però in una nota del dirigente competente, nota che chiederemo di acquisire con un accesso agli atti per capire di quali illegittimità si sta parlando. Serve la massima trasparenza su questa vicenda e su una nomina così delicata ed importante per il Comune di Pisa, e chiediamo che anche il sindaco Conti spieghi cosa sta avvenendo. Da parte nostra manteniamo il nostro question time in Consiglio e vedremo di acquisire tutti gli atti che abbiamo richiesto negli scorsi giorni, praticando un lavoro di controllo e trasparenza sugli atti della amministrazione che quotidianamente da anni con determinazione e costanza portiamo avanti".



"In questi mesi, insieme ai sindacati, come minoranza abbiamo denunciato sia la mancanza di chiarezza rispetto l'organizzazione del corpo di Polizia municipale sia il grande caos organizzativo che questa Giunta ha posto in essere - intervengono i capigruppo di minoranza Paolo Martinelli (La città delle persone), Luigi Sofia (Sinistra Unita) e Matteo Trapani (Partito Democratico) - così, a seguito di richieste di accesso agli atti di nomina del comandante e a seguito di approfondimenti della commissione di garanzia, il sindaco ritira l'atto di nomina poichè, si legge nella decisione del 13 dicembre, il dirigente al personale ha evidenziato motivi di legittimità per non procedere. Ci chiediamo quindi per quale motivo il sindaco, anche alla luce delle numerose richieste di chiarimento avanzate in questi mesi, abbia annunciato la nomina del nuovo comandante salvo poi essere smentito dalla parte amministrativa e il perchè si sia deciso di cambiare in peggio il regolamento di Polizia municipale, non ascoltando le molte richieste del corpo e lasciando di fatto il corpo stesso senza una guida".



"Dall'atto - proseguono - si evince anche la volontà di indire una selezione del personale esterno, dopo aver invece provveduto alla nomina non legittima di Migliorini tramite una scelta interna, senza invece approfondire la possibilità che questo ruolo venga ricoperto da personale già in organico che ha certamente i requisiti richiesti per svolgere tale mansione. Questo caos organizzativo, unito alla mancanza di ascolto delle istanze di sindacati e lavoratori, non può che creare più difficoltà nell'azione della Polizia municipale da troppi mesi non messa nelle condizioni di svolgere adeguatamente il proprio ruolo".