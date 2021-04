Commissioni consiliari, si discute della riapertura della stazione dei Carabinieri a Riglione

Sarà una giornata impegnativa, quella di domani, mercoledì 7 aprile, per i consiglieri comunali. S’incomincia alle 9.30, con una riunione della Commissione Politiche Sociali. All'ordine del giorno, su richiesta di alcuni consiglieri comunali della Lega (primo firmatario il consigliere Alessandro Bargagna), l’audizione del presidente della Pubblica Assistenza di Pisa, Marco Lo Cicero, del direttore della Croce Rossa Italiana di Pisa, Nicola Venturini e il direttore della Misericordia della nostra città, Maurizio Pasqualetti. Si prosegue, poi, alle 12, con una riunione della 1° Commissione di Controllo e garanzia (il presidente di questa Commissione è il consigliere Antonio Veronese, capogruppo di Patto Civico). All'ordine del giorno la 'Situazione porto di Marina di Pisa'. Saranno ascoltati il dirigente dell’Avvocatura Civica, Giacomo Mannocci, la dirigente del Servizio Urbanistica del Comune di Pisa, Daisy Ricci, e il Segretario Generale del Comune di Pisa, Marco Mordacci.

Successivamente, alle 13.30, si continua con una riunione della 2° Commissione di Controllo e garanzia. La presidente di questa Commissione è la consigliera Olivia Picchi (Pd). All'ordine del giorno l’audizione del presidente di Autolinee Toscane SpA. Alle 15, invece, si terrà una riunione della Commissione Cultura (la presidente di questa Commissione è la consigliera Maria Punzo della Lega) con all'ordine del giorno l’audizione 'dei Sindacati per l’illustrazione delle proposte avanzate inerenti il prossimo bando sulla refezione scolastica'. Infine, alle ore 17.30, si riunirà, su richiesta del consigliere Riccardo Buscemi (Fi), la 4° Commissione consiliare (il presidente di questa Commissione è il consigliere Giuseppe Colecchia della Lega) sull'ex Chiesa di San Marco Calcesana. Relazionerà il sindaco di Pisa Michele Conti. In questa stessa riunione, inoltre, su richiesta sempre del consigliere Riccardo Buscemi (Fi), si discuterà anche della richiesta per la riapertura della Stazione dei Carabinieri a Riglione. Relazionerà, anche su questo, il sindaco Michele Conti.