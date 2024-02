Sanità, la proposta di Petrucci (FdI): "Più posti letto di psichiatria infantile"

"Da tempo mi sto occupando dei servizi offerti dalla Regione Toscana per curare i disturbi psichiatrici e psicologici durante l’infanzia e l’adolescenza. Questo tipo di disturbi sta aumentando vertiginosamente a seguito della pandemia da Covid-19 quando i nostri figli sono stati costretti per mesi a vivere in casa, senza poter interagire - nella maggioranza dei casi - con i loro coetanei. I nostri ragazzi hanno vissuto un trauma psicologico che dobbiamo prendere in seria considerazione per limitare anche i danni che potrebbe provocare in età adulta".

Lo afferma Diego Petrucci, consigliere regionale di Fratelli d’Italia componente della Commissione Sanità. "In III Commissione, ieri (martedì 20 febbraio, ndr), l’Ars ci ha riferito che sono almeno 70mila gli adolescenti toscani ad aver manifestato disagi psicologici e che sono triplicati, dal 2012 ad oggi, i ricoveri degli adolescenti in Pronto soccorso per problemi psichiatrici in fase acuta. A fine novembre era stato fatto un focus, sempre in III Commissione, sulla salute mentale in Toscana, e già allora era emerso un dato sconvolgente: i posti letto disponibili nei reparti pubblici di neuropsichiatria infantile sono solo 12 in tutta la Toscana a fronte di 40mila minori presi in carico dal SSR per disagi psichici. Avevo presentato un'interrogazione a Giani e Bezzini per sapere in che modo pensassero di ampliare il servizio di psichiatria infantile, purtroppo, non ho mai ricevuto risposta".



"Di fronte al quadro allucinante fatto da Ars, servono risposte concrete. Intanto chiederò alla Giunta, presentando una mozione in Consiglio regionale, di impegnarsi affinché all’ospedale Cisanello di Pisa siano previsti nuovi posti letto di neuropsichiatria infantile. Di fronte ad una simile emergenza non possiamo girarci dall’altra parte. E' a rischio il futuro di intere generazioni".