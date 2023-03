Ricostruzione rudere Pampana, il Pd boccia il progetto: "A rischio il decoro architettonico"

Dal Partito Democratico dubbi e perplessità sul piano di recupero del rudere Pampana annunciato dal sindaco Michele Conti. Ad intervenire sull'opera di riqualificazione sono il capogruppo del PD in Consiglio comunale Matteo Trapani e il consigliere PD Marco Biondi.



"Il piano di recupero de 'I tre palazzi' sul lungarno Galilei, annunciato in pompa magna dal sindaco, rischia di compromettere ulteriormente il decoro architettonico già fortemente provato dagli anni dei bombardamenti e dalle ricostruzioni post belliche - affermano i due esponenti dem - il piano di recupero è un progetto presentato da un privato. Il Comune, e le altre istituzioni, in questi casi avrebbero il compito di valutarlo e chiederne modifiche a tutela dell'interesse paesaggistico della nostra città. Il sindaco Conti in questo caso avrebbe il compito di rappresentare tutti i suoi cittadini e non solo un privato, che per inciso per decine di anni ha lasciato in uno stato di degrado completo parte del cuore del nostro centro storico, spacciando addirittura questo come un suo risultato da vendere in campagna elettorale. Sappiamo che per lui negli ultimi mesi ormai è cosa difficile e quasi impossibile".



"Inoltre questo piano e i suoi disegni da tempo erano arrivati negli uffici comunali, fa ridere che è stato pubblicizzato il tutto solo ora, per cercare consensi elettorali - proseguono - l’atto approvato in Giunta costituisce l’inizio del procedimento urbanistico quindi prima di vedere la realizzazione passerà ancora tantissimo tempo. Dalle immagini del progetto esso persegue la logica del dov’era e com’era ma introducendo colpevolmente elementi e volumetrie mai esistite come quella sottospecie di 'altana' che ricorda un elemento anni '70 o il disallineamento dei nuovi marcapiani rispetto a quelli della parte sopravvissuta alla guerra".