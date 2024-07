Centro storico, Biondi (PD): "No alla soppressione dei cassonetti interrati in San Martino"

"La soppressione di diversi cassonetti interrati nel quartiere di San Martino è un evidente disagio per i residenti della zona". Così il consigliere del Partito Democratico Marco Biondi, che poi aggiunge: "L’aspetto ancora più grave è stata la mancanza di comunicazione e di informazione da parte dell’amministrazione comunale nei confronti dei residenti, che da un giorno all’altro hanno trovato i cassonetti inutilizzabili e con il cartello indicante la soppressione".

"Infatti sui cassonetti interrati presenti in via del Carmine angolo via Turati e in via Giordano Bruno era presente un cartello indicante la loro soppressione, ci auguriamo solo fino alla fine dei lavori che riguardano gli interventi sulle fognature" sottolinea il consigliere di opposizione.

"Per un quartiere già in affanno, oggetto di numerosi cantieri da quello riguardante l’ex distretto in via Giordano Bruno a quello in via Turati inerente l’ex cinema Ariston, tenuto conto anche quello della chiesa di san Martino e dell’immobile della Scuola Normale in via Turati, ci saremo aspettati una corretta informazione ai cittadini da parte del Comune, che ancora una volta decide senza comunicare e senza trovare soluzioni che possano diminuire i disagi per i cittadini".

Biondi prosegue: "La scelta di installare numerosi cassonetti mobili, oltre 25, in via Giovanni Pascoli davanti alla PAM chiusa a dicembre 2023 non la riteniamo una decisione corretta, soprattutto in un’area a ridosso di Corso Italia e considerato che la zona presenta già dei problemi di degrado mai risolti in questi anni e che questa scelta rischia di amplificare. Questi cassonetti installati risultano apribili senza tessera quindi ci domandiamo anche se sia corretto, visto che la raccolta differenziata funziona aprendo i cassonetti solo mediante utilizzo tessera di riconoscimento".

"Riteniamo che sarebbe stato più opportuno prevedere qualche giro in più di raccolta dei rifiuti invece di allestire una strada occupata da una moltitudine di cassonetti, occupazione che va a ridurre anche i posti auto per i residenti, parcheggi che come denunciato più volte sono sempre in numero ridotto, considerati i cantieri che coinvolgono il quartiere e le varie occupazioni di suolo pubblico anche della attività commerciali".

Biondi affonda il colpo: "Basta anche con la scusa della temporaneità. In Italia sembra che con il termine temporaneo si possa fare sempre tutto, con questa scusa non si vogliono pensare ed attuare soluzioni che rispettino la città e siano capaci di esprimere qualità urbana. La temporaneità è la scusa per trasformare in modo errato lo spazio pubblico che invece di essere un tessuto connettivo e sociale urbano diventa uno spazio in cui tutti fanno quello che gli pare, senza un progetto coordinato e senza controllo".

"Purtroppo - conclude Biondi - osserviamo negli ultimi periodi sempre di più una gestione confusionale della raccolta rifiuti e sarebbe il caso di aggiustare il tiro e iniziare gestire meglio questo servizio da parte dell'amministrazione viste le tasse altissime che pagano i cittadini".