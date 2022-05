Riforma formazione e reclutamento nella scuola: dibattito del Partito Democratico

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

I temi della formazione iniziale degli insegnanti e della formazione in servizio, oggetto dell'ultimo decreto sulla scuola, ora in Senato in attesa della conversione parlamentare in legge, saranno al centro del dibattito promosso dal Partito Democratico di Pisa mercoledì 11 alle ore 18.00 presso la Stazione Leopolda.

Molte sono le preoccupazioni emerse sulle riforme introdotte dal suddetto decreto, che affronta questioni di enorme rilievo per la qualità dell'istruzione pubblica senza però avere alle spalle un adeguato percorso preliminare di confronto e maturazione, come non ha mancato in più occasioni di sottolineare Manuela Ghizzoni, responsabile nazionale per la scuola del PD.

Molte sono le questioni che andrebbero riviste o emendate, come l'anticipazione del percorso abilitante all'insegnamento nel corso della laurea triennale che toglie di fatto quel tempo di riflessione e di apprendimento delle competenze alla base per l’ingresso in una classe o la parte del decreto sulla formazione in servizio che non è stata inserita nell’atto di indirizzo del rinnovo contrattuale dei docenti.

Su queste e altre questioni cruciali per la scuola italiana interverranno l’on. Lucia Ciampi, parlamentare del PD, da sempre impegnata sui temi della scuola, Pietro Di Martino ed Emilio Mariotti, delegati alla formazione rispettivamente per l'Università di Pisa e di Siena, Maurizio Berni, Dirigente Scolastico dell'IIS E. Santoni di Pisa; al termine degli interventi è previsto un dibattito che sarà concluso dalla già citata Manuela Ghizzoni.