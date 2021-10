Elezioni a Santa Luce: Giamila Carli confermata sindaco

Vince la candidata di 'Insieme per Santa Luce' con il 56,2% delle preferenze

Il sindaco uscente di Santa Luce, Giamila Carli, è stata rieletta. E' questo l'esito delle elezioni comunali 2021, che si sono chiuse oggi 4 ottobre. La candidata della lista 'Insieme per Santa Luce' ha raccolto il 56,2% delle preferenze, pari a 512 voti. Elia Fornai, di 'Cambiamento per Santa Luce', si è fermato 318 voti, pari al 34,91%. Chiude Patrizio Andreoli del Partito Comunista Italiano a 81 voti, per l'8,89% di preferenze.