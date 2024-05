Rinnovo del permesso di soggiorno, la denuncia: "Calvario burocratico che può durare 12 mesi"

"In questi mesi stiamo ricevendo numerose segnalazioni da parte di cittadini, patronati e avvocati a causa dei ritardi burocratici con cui l’Ufficio immigrazione della Questura di Pisa sta gestendo la procedura per il rinnovo del permesso di soggiorno per i cittadini stranieri".

La presa di posizione arriva da Shkelzen Hasanaj, responsabile per i rapporti con le comunità straniere e religiose del Partito Democratico: "Nonostante negli ultimi anni l’Ufficio abbia finalmente adottato un approccio mirato e efficace, ad oggi pare si siano fatti dei passi indietro".

"Ho avuto modo di verificare nei giorni scorsi le file fuori dalla Questura - aggiunge Hasanaj - Mi sono cosi tornate alla mente le immagini di anni passati, in cui i cittadini stranieri sostavano davanti la Questura già dalla notte per assicurarsi di essere accettati negli uffici".

"I principali problemi segnalati dai cittadini stranieri - prosegue il responsabile del PD - sono principalmente legati ai ritardi nelle procedure e nelle risposte da parte degli uffici competenti. Sono diversi gli interessati che ci hanno raccontato il disagio provocato dall’attesa che intercorre tra la domanda presentata alle poste e la convocazione per il fotosegnalamento. Alcuni riportano anche attese di 8/12 mesi".

"Negli ultimi anni, come Partito Democratico di Pisa, abbiamo sollevato l'importanza non solo di semplificare le procedure burocratiche attraverso interventi mirati a ridurre i tempi, ma anche di porre maggiore attenzione ai rapporti umani" conclude Hasanaj.

"Crediamo fermamente che tali rapporti costituiscano il vero tessuto connettivo per le persone e la nostra società. Siamo infine soddisfatti che le richieste continue da parte degli studenti e sostenute fortemente dal PD, di istituire un canale privilegiato per gli studenti e le studentesse iscritte all’Università di Pisa abbiano ricevuto riscontro positivo, con la creazione di un ufficio appositamente dedicato presso l’Ateneo".