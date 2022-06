Contributi affitto, Scognamiglio (PD): "Comune in ritardo nell'erogazione dei canoni di locazione"

Sono oltre 700 i cittadini che da mesi sono in attesa del contributo per il canone di locazione del Comune di Pisa, nonostante la graduatoria definitiva relativa al bando 2021 sia stata pubblicata nel dicembre scorso. A denunciare il ritardo è la vicepresidente della Seconda Consiliare Permanente e consigliera Pd Maria Antonietta Scognamiglio.

"Il Comune di Pisa non ha ancora erogato il contributo affitti relativo all’anno 2021, mettendo in difficoltà molti cittadini e molte famiglie a cui spetta di diritto e che da tempo lo aspettano - afferma la vicepresidente della Seconda commissione permanente Scognamiglio - si tratta di un ritardo gravissimo. La graduatoria definitiva è stata approvata il 24 dicembre 2021, mentre a metà febbraio scadeva il termine per la consegna delle ricevute dei canoni pagati nel 2021. L’amministrazione avrebbe dovuto stanziare i fondi per questo contributo nei tempi adeguati ma, non avendo la disponibilità delle risorse, è stato necessario aspettare la variazione di bilancio approvata il 30 maggio". "Riteniamo quanto avvenuto molto grave - conclude la consigliera - e sollecitiamo il sindaco e la giunta a rispondere per questo disagio".