Moschea a Porta a Lucca, riunione della Commissione Urbanistica

Sarà la prima riunione della Commissione Urbanistica, dopo l’approvazione (lo scorso 15 aprile) da parte della Giunta Comunale dello schema di convenzione con la comunità islamica per la realizzazione della Moschea nella zona di Porta a Lucca, quella prevista per domani, giovedì 22 aprile, alle 18,15.

All'ordine del giorno, come richiesto dal consigliere Francesco Auletta (Diritti in Comune) , 'Aggiornamento dell’iter per la realizzazione di un luogo di culto della comunità islamica a Porta a Lucca e rilascio del permesso a costruire da parte del Comune'.



Saranno presenti l’assessore all'Urbanistica Massimo Dringoli e la dirigente della Direzione Urbanistica Daisy Ricci.La riunione si terrà da remoto e sarà possibile seguirla in diretta streaming dal sito internet del Comune di Pisa alla pagina dedicata al Consiglio Comunale.