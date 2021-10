Pranzo al sacco con le Sardine sul luogo in cui sorgerà la moschea

Una giornata sul luogo dove verrà costruita la moschea a Pisa. E' l'evento lanciato dalle Sardine pisane per domenica 31 ottobre alle ore 12 in via Chiarugi (davanti al Cus), con pranzo al sacco.

"Sarà una splendida occasione per ritrovarci, conoscerci e cogliere l'occasione per raccogliere fondi per la costruzione della stessa - afferma Giovanni Greco, portavoce delle Sardine di Pisa - il luogo deve essere, come ha sempre voluto la comunità islamica, un'occasione d’incontro, per conoscere l'altro, un'altra cultura ed altre tradizioni, per un momento di accoglienza reciproca, che giovi alle vite personali di tutti noi ed al benessere collettivo. Sul posto saranno disponibili 12 sedie, due tavoli e qualche tappeto, perciò venite con sedie se pensate di averne bisogno!".