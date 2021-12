Scambio di auguri e programmi per il 2022 per Forza Italia Pisa

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Nei giorni scorsi, in piazza Solferino, n. 12, a Pisa, presso la sede provinciale di Forza Italia, si sono riuniti i dirigenti provinciali del partito per il tradizionale scambio di auguri in vista delle festività natalizie, con la presenza di Raffaella Bonsangue, coordinatore provinciale di Forza Italia e Vice Sindaco di Pisa e Il Senatore Massimo Mallegni, commissario regionale di Forza Italia. L’appuntamento non è stato solo l’occasione per ritrovarsi prima delle feste, ma un vero e proprio appuntamento in cui, con i vari responsabili, si è cominciato a definire il programma di lavoro di Forza Italia per il prossimo anno.

La sede provinciale è un luogo fisico, un presidio territoriale nel cuore della città, un punto di riferimento dove potersi incontrare, riunire e programmare i prossimi appuntamenti elettorali ed affrontare le sfide politiche che ci attendono, con maggiore incisività ed attenzione alle esigenze delle comunità locali, grazie al contributo fattivo di iscritti e simpatizzanti.

Siamo tutti impegnati in questa “piazza” per incontrare la cittadinanza e per dare il via ad un percorso partecipativo che coinvolga la collettività, dalla quale ci attendiamo proposte, idee e segnalazioni, che, di certo, saranno tenute in considerazione quale prezioso contributo. Forza Italia è un movimento politico, una forza di buongoverno, responsabile, aggregatore del mondo moderato, garantista, europeista, ispirato ai valori cristiani, liberali, della vita e della libertà.

Il nostro, da sempre, è stato e sarà un rapporto leale con gli alleati, sia a livello nazionale che locale. Abbiamo sempre ricercato i valori e i temi che uniscono, piuttosto che quelli che creano divisione, quelli che possano rafforzare l’azione comune e la crescita di tutti, con estrema lealtà e coerenza, mettendo a disposizione di tutti, degli alleati di coalizione ma, soprattutto ai cittadini e per i cittadini, la nostra competenza e la nostra esperienza, di cui senza timore di autoreferenzialità, siamo consapevoli, così come lungimiranza per conservare e creare un futuro di benessere per tutta la comunità.

Forza Italia, nella nostra provincia, si sta strutturando e rinnovando grazie all'impegno di tutti i dirigenti del partito, in grado di affrontare le tematiche attuali con equilibrio ed entusiasmo. Ripartiamo dalle nostre radici: la nostra è una chiamata per tutti coloro che vogliano scendere in campo, che hanno a cuore il futuro dei nostri territori, dell’Italia, del nostro Paese. Come ha ripetuto il Presidente Berlusconi, Forza Italia è orgogliosa di rappresentare nel nostro Paese la grande famiglia politica europea, quella dei Popolari, che è espressione di questi valori e di questa idea di Europa. Anche i sondaggi ci danno ragione: il movimento azzurro cresce e resta centrale nello scenario politico nazionale.

Il nostro è un impegno per la ripartenza, per una ripresa economica, basato su una riforma fiscale, della burocrazia, del mondo del lavoro, della giustizia, da sempre vicini ai cittadini ed al mondo imprenditoriale. Come coordinamento provinciale di Forza Italia, cogliamo l’occasione per augurare a tutti un Buon Santo Natale e un Sereno Nuovo Anno.

Raffaella Bonsangue

Coordinatore provinciale Forza Italia Pisa