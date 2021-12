Scuola: Rifondazione Comunista in piazza per sostenere i sindacati nello sciopero

Anche Rifondazione Comunista questa mattina, venerdì 10 dicembre, in piazza XX Settembre in occasione dello sciopero indetto da FLC GIL, UIL Scuola, GILDA, SNALS, COBAS, CUB, con al centro le retribuzioni, la stabilizzazione dei docenti, la fine delle classi pollaio e la carenza di insegnanti di sostegno. "Un’occasione preziosa per la ricostruzione dell’unità di una categoria - ha dichiarato il segretario provinciale di Rifondazione ed insegnante delle superiori Giovanni Bruno - che non solo soffre di una condizione retributiva inferiore di diversi punti a quella dei colleghi europei, ma che ha visto aumentare i carichi di lavoro in un contesto di insicurezza, di confusione normativa, di persistenza delle classi sovraffollate e di un precariato esposto a una girandola di incarichi spesso scriteriati e senza una prospettiva di stabilizzazione nel breve periodo".

Bruno ha aggiunto: "La carenza di organico, sia per i docenti che per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) non è certo risolto con le troppo poche assunzioni che coprono a malapena il turn-over; leclassipollaiononsono state minimamente intaccate nonostante le promesse di Azzolina prima e di Bianchi ora;nel PNRR e nella Legge di Bilancio vi sono investimenti per la digitalizzazione delle scuole, ma ben poco per l’edilizia scolastica, per ampliare e mettere in sicurezza gli edifici che accolgono studenti e studentesse, docenti, ATA; il contratto scaduto e l’ipotesi di legare incrementi stipendiali alla 'dedizione al lavoro' che ha il sapore acido di fascistica memoria; il mantenimento dei contratti Covid per docenti e ATA fino a fine anno scolastico: queste alcune delle rivendicazioni della piattaforma condivise da un largo schieramento di forze sindacali".