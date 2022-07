Aeroporto: i lavoratori tornano ancora in strada per lo sciopero

Domenica 17 luglio, nel pomeriggio, in un giorno festivo ed in periodo vacanziero i lavoratori degli aeroporti italiani incroceranno le braccia in uno sciopero che coinvolgerà anche lo scalo 'Galilei'. Davanti al check-in B dello scalo pisano, dalle 14 alle 15.30, si svolgerà anche un presidio coordinato dalle sigle sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, UGL Trasporto Aereo, USB Lavoro Privato. Il sostegno allo sciopero è arrivato anche dal partito Potere al Popolo Pisa.

Proprio il movimento politico sottolinea: "Le richieste dei lavoratori sono più che giustificate perché oltre a subire tutti i contraccolpi di una crisi che vede giorno dopo giorno aumentare il costo dei generi alimentari, delle forniture energetiche ed in generale diminuire la possibilità di vivere dignitosamente, devono sottostare ad un peggioramento strutturale del loro settore che ha visto nel corso degli anni le élite finanziarie che siedono al Parlamento Europeo distruggere tutto il sistema aereo nazionale a colpi di privatizzazioni. Queste hanno prodotto salari sempre più bassi, taglio dei diritti, riduzione dei sistemi di sicurezza e turni massacranti frutto di una costante riduzione degli organici che ha avuto il suo apice in questi anni di pandemia".

"Quello che sta accadendo negli aeroporti di tutta Europa - prosegue Potere al Popolo Pisa - è la dimostrazione lampante del fallimento di un sistema come quello liberista e capitalista che continua a non dare alcuna risposta ai bisogni della stragrande maggioranza dei popoli. I ritardi, le cancellazioni dei voli e le limitazioni di accesso agli aeroporti sono il frutto di politiche tese all’arricchimento di pochi per i quali in nome del massimo profitto si deve licenziare e non si riesce neanche a capire che per far ripartire l’economia vacanziera e i trasporti aerei sarebbe stato necessario assumere nuovamente".

Potere al Popolo Pisa conclude: "Ma siamo al fondo del barile per questi prenditori famelici e lo dimostra il fatto che i governanti in tutta Europa annaspano in mezzo a crisi economiche come in Germania ed a crisi politiche come in Francia ed in Gran Bretagna, a cui da ultimo si sta aggiungendo anche il nostro Paese. La lotta dei lavoratori aeroportuali è la lotta di Potere al Popolo e la lotta di tutti coloro che chiedono salari adeguati ed il diritto ad una vita decente, e come nei mesi e negli anni scorsi anche questa volta saremo al loro fianco sostenendo lo sciopero del 17 luglio".