Sculture sul lungomare di Marina di Pisa: approvata la mozione

Procede l'idea di rendere il lungomare di Marina di Pisa una galleria d'arte con sculture sugli scogli. E' stata approvata in Consiglio comunale la mozione promossa dalla consigliera Annalisa Cammellini e Alessandro Bargagna (Lega). "Sono estremamente soddisfatta - scrive Cammellini - per l'approvazione di questo atto, lo ritengo uno strumento che può rendere ancor di più affascinante il nostro lungomare. Molto importanti sono stati i consigli dei consiglieri marinesi Mancini, Niccolai e Nerini con accenni storici. Un ringraziamento ai tanti cittadini e che hanno espresso la loro approvazione, ai confronti avuti con le associazioni di categoria".

"Siamo convinti - insiste - che sia importantissimo valorizzare il nostro litorale anche da un punto di vista artistico e che bisogna prendere i buoni esempi come quello di Caorle per impreziosirlo e riteniamo che posizionare anche dei richiami a Gabriele D'Annunzio, che in passato ha fatto di Marina di Pisa e di Pisa uno dei punti centrali della sua arte. Con Bargagna abbiamo studiato tanto la realtà di Caorle e il loro premio 'Scogliera viva', da molti considerata come una delle più belle passeggiate dell'Alto Adriatico, la Scogliera Scolpita di Caorle è un piccolo capolavoro artistico a cielo aperto ora può essere realizzata anche sul nostro litorale".

"Oltre ad avere una funzione pratica - conclude Cammellini - poiché gli scogli servono a riparare la strada dalle onde del mare, la Scogliera Scolpita potrebbe diventare un'opera d'arte en plein air a tutti gli effetti, un atto per valorizzare sia dal punto di vista artistico che turistico il nostro già meraviglioso litorale".