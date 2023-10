Sant'Anna: "Totale condanna dell'attacco che mina la sicurezza e la pace nell'area medio-orientale"

"A fronte dei terribili attacchi di tipo terroristico di estrema crudeltà ed efferatezza, effettuati in questi giorni dalle forze di Hamas contro lo Stato e la popolazione israeliana, la Scuola Superiore Sant’Anna esprime la totale condanna del proditorio attacco che mina la sicurezza e la pace nell'area medio-orientale per il popolo palestinese e israeliano. La Scuola Superiore Sant’Anna esprime piena solidarietà alle vittime degli attacchi subiti e la vicinanza ai familiari delle vittime, agli ostaggi e ai feriti. Grande vicinanza si esprime anche alle università israeliane che hanno perduto molte delle loro studentesse e molti dei loro studenti".

Così la scuola d'eccellenza pisana, con un documento approvato dal Senato Accademico durante la seduta di oggi, 10 ottobre. La nota prosegue: "La Scuola Superiore Sant'Anna si impegna ad avviare nei prossimi giorni alcune iniziative per fare conoscere meglio a tutta la sua comunità di allieve, allievi e docenti quello che sta succedendo in Israele e nei Territori, anche per capire quali potrebbero essere le conseguenze sul piano interno e internazionale e gli ambiti di azione possibili. La Scuola Superiore Sant'Anna si impegnerà in prima fila per promuovere prese di posizioni e azioni di sensibilizzazione sul tema tra le università italiane affiliate alla CRUI e tra quelle Europee affiliate alla European University Association".

"La Scuola Superiore Sant’Anna - conclude - esprime infine una netta condanna della violenza come strumento di risoluzione delle controversie internazionali e auspica un’iniziativa politica che possa condurre alla soluzione del conflitto nel rispetto del diritto internazionale".