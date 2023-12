Seconda Commissione Consiliare: in 6 mesi svolte 30 sedute, gli argomenti

Con la seduta di mercoledì 20 dicembre, svolta al Villaggio Centofiori, a Porta a Lucca, per un sopralluogo, sono terminati i lavori del 2023 per la 2° Commissione Consiliare Permanente del Comune di Pisa. Dall’insediamento, avvenuto nel mese di luglio scorso, la Commissione, presieduta dalla consigliera Rachele Compare del gruppo di Fratelli d’Italia, sono state tenute 30 sedute, affrontando tematiche inerenti a sociale, disabilità, sanità e sicurezza.

"Tra gli atti di maggior rilievo su cui la Commissione ha lavorato in circa sei mesi - riferisce Compare - rientrano il Regolamento Comunale della Polizia Municipale e l’avvio del Laboratorio per l’Accessibilità. A questi atti si aggiungono gli incontri conoscitivi discussi in Commissione per approfondire i progetti e le problematiche presenti sul territorio sotto l’aspetto socio-sanitario e della disabilità, così come anche il sopralluogo alla Casa Circondariale di Pisa".

La Commissione sta organizzando i lavori per le sedute del nuovo anno. Desidera infatti portare in discussione altri argomenti e progetti, dando udienza alle esigenze del territorio e accogliendo anche le riflessioni dei settori interessati. "Ringrazio la vicepresidente e i Commissari di maggioranza e minoranza per la disponibilità e la collaborazione", conclude Compare.