Consiglio comunale: l'intera seduta del 22 novembre sarà dedicata al 'Galilei'

Il Consiglio Comunale torna a discutere dell’aeroporto della nostra città. Domani, martedì 22 vovembre (dalle 14, diretta streaming), l’assemblea cittadina sarà (quasi per intero) dedicata al futuro del nostro scalo aereportuale. Questa nuova riunione avviene dopo la presentazione da parte del sindaco di Pisa, Michele Conti, di un’osservazione tecnica al Ministero delle infrastrutture con la quale si chiede che venga corretta la bozza dell’Enac che definiva strategico l’aeroporto di Firenze e non quello della nostra città, nonostante che il 'Galilei' occupi il dodicesimo posto tra i primi 14 scali nazionali per numero di passeggeri mentre il 'Vespucci' non è neppure registrato.

La discussione del Consiglio Comunale di domani inizierà con la presentazione della relazione finale della Commissione consiliare speciale sull’aeroporto con relatore il presidente di questa commissione, il consigliere Giovanni Pasqualino (Lega), per poi proseguire, per iniziativa del consigliere Francesco Auletta (Una città in comune), con il Masterplan di Toscana Aeroporti e con il riconoscimento (per iniziativa questa volta dalla consigliera Giulia Gambini - FdI) dell’aeroporto di Pisa quale scalo strategico nel piano nazionale aeroporti di Enac.

Sempre sull’aeroporto, da registrare, infine, che nel Consiglio Comunale di domani, saranno discusse anche due mozioni. Una del consigliere Francesco Auletta (Una città in comune) e una del consigliere Matteo Trapani (Pd). Anche questa seduta del Consiglio Comunale sarà seguita dai consiglieri comunali in modalità mista (alcuni saranno in presenza, altri la seguiranno da remoto). La prossima seduta del Consiglio Comunale si terrà martedì 29 novembre. Da ricordare che il Consiglio Comunale si riunirà anche per celebrare la Festa della Toscana: seduta speciale giovedì 1 dicembre, dalle 9, alla stazione Leopolda.