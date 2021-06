Consiglio comunale: dibattito su campi solari, incidente di via Matteucci e case popolari

Si preannuncia ricco di polemiche la seduta del Consiglio Comunale di domani, martedì 15 giugno (dalle 14.30, diretta streaming). Si inizia con 3 question time. Il primo, del consigliere Francesco Auletta (Diritti in Comune), è sulla interruzione del percorso ciclo pedonale in piazza Del Rosso (gli risponderà l’assessore alla Mobilità Massimo Dringoli). Il secondo, del consigliere Matteo Trapani (Pd) è sul Bando dei campi solari (gli risponderà l’assessore alla Pubblica istruzione, Sandra Munno). Il terzo, del consigliere Gabriele Amore (M5S), è sull'incidente, avvenuto la scorsa settimana, in via Matteucci dove ha perso la vita un ragazzo di appena 16 anni (gli risponderà l’assessore alla Mobilità Massimo Dringoli).

Dopo alcune interpellanze, come quella dei consiglieri Olivia Picchi (Pd) e Vladimiro Basta (Pd), sul rimborso del 30% sull'abbonamento per i dipendenti pubblici che utilizzano i bus per recarsi al lavoro, sarà poi la volta della discussione su alcune mozioni. Tra queste ultime si segnalano quella che chiede una modifica della legge regionale relativa all'azzeramento dell’obbligo di essere residenti o lavoratori in Toscana da almeno cinque anni per poter accedere ai bandi di assegnazione delle case popolari (prima firmataria la consigliera Veronica Poli (Lega), e la mozione 'Pisa, città democratica e custode dei principi democratici della Costituzione Repubblicana', primo firmatario il consigliere Riccardo Buscemi (FI). Le prossime sedute del Consiglio Comunale si terranno martedì 22 e martedì 29 Giugno.