Case popolari, rincaro bus, Darsena Europa: se ne discute in Consiglio comunale

Tanti gli argomenti in discussione nel Consiglio comunale di domani, martedì 18 gennaio (dalle 14, diretta streaming). S’incomincia con ben tre question time. Il primo, del consigliere Francesco Auletta (Diritti in Comune), è su quando verrà "pubblicato il nuovo bando per l’assegnazione delle case popolari dopo la revoca di quello del 2020". Il secondo, del consigliere Antonio Veronese (Patto Civico), è su "alcune voci su una presunta volontà del Comune di Pisa di uscire dalla struttura dell’Interporto Vespucci". Il terzo, infine, è della consigliera Giulia Gambini (FdI), ed è sul rincaro del 200% del bus per la tratta Pisa - Litorale. Si proseguirà poi con le interpellanze, le mozioni e, infine, con gli ordini del giorno.

Per quanto riguarda le interpellanze si ricorda quella del consigliere Auletta sulla Darsena Europa (gli risponderà l’assessore comunale all'Ambiente Filippo Bedini), mentre per quanto riguarda le mozioni si ricorda quella del consigliere Valerio Ciacchini (Lega) sulla vicenda degli stabilimenti balneari e la direttiva Bolkestein. Un altro dei temi che sarà affrontato nella Consiglio comunale di domani, grazie al capogruppo consiliare della Lega Paolo Cognetti, è quello legato alla scandalo Keu, della "situazione del possibile inquinamento da cromo dell’Arno, delle falde acquifere e della sedimentazione dei metalli pesanti nei fondali antistanti la costa del Comune di Pisa". A questo argomento sono collegati anche alcuni ordine del giorno. La prossima seduta si terrà martedì 25 gennaio.