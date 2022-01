Il nuovo Piano del commercio al centro della seduta del Consiglio comunale

Al centro del Consiglio comunale di domani, martedì 25 gennaio, dalle 14 (diretta streaming), l’approvazione del piano e del regolamento comunale per l’esercizio delle attività commerciali su aree pubbliche. Come già anticipato nei giorni scorsi, molte sono le novità. Oltre alla vicenda delle bancarelle del Duomo, il nuovo Piano del commercio, dopo una lunga discussione nella 3° Commissione Consiliare, prevede, in sintesi, un nuovo mercato al Cep (in prossimità della Chiesa), l’ampliamento del mercato di quello di Pisanova (anche in previsione della ultimazione delle Torri), l’eliminazione dei posteggi degli ambulanti non più utilizzati, nuove misure per incentivare la vendita dei prodotti della filiera corta per i mercati di piazza delle Vettovaglie e di quello di San Martino, una nuova Fiera del libro (novità assoluta) oltre al rilancio della Fiera dell’antiquariato e della Fiera di Natale. L’argomento, sul quale sono stati presentati anche alcuni ordini del giorno, sarà introdotto dall'assessore comunale al Commercio, Paolo Pesciatini. Il prossimo Consiglio comunale, sempre da remoto, si terrà giovedì 27 gennaio, dalle 9 alle 11, e sarà tutto dedicato a celebrare il 'Giorno della memoria'. Prevista, come di consueto, la diretta streaming.