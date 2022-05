Consiglio comunale: la Tari al centro della seduta

Ad aprire i lavori della seduta di domani, martedì 3 maggio, del Consiglio comunale (dalle 14,30, diretta streaming dal canale you tube del Comune di Pisa) sarà la Tari, la tassa su i rifiuti.

Su questa tassa, arrivata in questi giorni a molti cittadini ed imprese a pochi giorni dalla scadenza, i consiglieri Francesco Auletta (Diritti in Comune), Matteo Trapani (Pd), Antonio Veronese (Patto Civico) e Riccardo Buscemi (Fi) hanno presentato, ciascuno di loro, un proprio question time. Risponderà a tutti il sindaco di Pisa, Michele Conti.

Successivamente, dopo la surroga del consigliere Antonino Azzarà (Lega) con il consigliere Rosario Simonetti (Lega), i consiglieri comunali voteranno la proposta presentata dai consiglieri dei gruppi di minoranza (Pd, M5S, Patto Civico e Diritti in Comune) d’istituire una Commissione d’indagine sul progetto di rigenerazione urbana del quartiere di Sant’Ermete. Su questa proposta il consigliere Riccardo Buscemi (Fi) ha presentato un ordine del giorno.

Tra gli argomenti in discussione, inoltre, per iniziativa dell’amministrazione comunale, l’autorizzazione in comodato d’uso gratuito dell’ex Convento di Santa Croce in Fossabanda e il Parco di Via Pungilupo.

La prossima riunione del Consiglio comunale si terrà martedì 10 maggio.