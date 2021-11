Chiesa della Spina imbrattata, doposcuola, trasporto pubblico e Tari: i temi in Consiglio comunale

La seduta di domani del Consiglio Comunale, martedì 9 novembre (dalle 14, diretta streaming), sarà aperta da ben quattro question time. Il primo, del consigliere Riccardo Buscemi (Fi), è sull'atto vandalico che ha colpito domenica 7 novembre la Chiesa della Spina. Il secondo, della consigliera Maria Antonietta Scognamiglio (Pd), è sul costo mensile per le famiglie per il doposcuola presso le Oberdan e la Lorenzini. Il terzo, del consigliere Francesco Auletta (Diritti in Comune), è sulle criticità del servizio di trasporto pubblico dopo l’ingresso del nuovo gestore. Il quarto, infine, del consigliere Gabriele Amore (M5S), è sulla Tari, la tassa su i rifiuti urbani.

All'ordine del giorno i consiglieri comunali hanno anche la surroga della consigliera Veronica Poli (Lega) che, essendo stata nominata assessore alle Politiche sociali al posto della Gianna Gambaccini, prematuramente scomparsa alcune settimane fa, ha rinunciato alla carica di consigliera comunale e quindi gli subentrerà il consigliere Valerio Ciacchini (Lega). A seguire numerose interpellanze e mozioni. La seduta successiva del Consiglio Comunale si terrà, sempre da remoto e in diretta streaming, martedì 16 Novembre.