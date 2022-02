Partito Democratico: definita la nuova composizione della Segreteria provinciale

Si è svolta lo scorso lunedì, 31 gennaio, la prima Direzione provinciale di Pisa del Partito Democratico nel suo nuovo assetto.

In questa occasione si è chiusa la definizione degli organismi partendo dall’elezione del presidente di Direzione. La scelta è ricaduta all’unanimità su Fabrizio Cerri, "per le sue competenze, capacità e il lavoro di lunga data che ha già svolto all’interno del partito".

Il segretario, Oreste Sabatino, ha poi nominato la nuova composizione della segreteria provinciale, tenendo a precisare come "dietro queste

nomine c’è stata un’attenta riflessione nell’individuazione di personalità e sensibilità diverse, rappresentative di tutti i territori della provincia e con alle spalle esperienze politiche e professionali solide".

La segreteria è quindi così composta:



Mauro Bacci – Coordinatore della Segreteria

Ivetta Parentini – Responsabile Politiche abitative e Terzo settore

Gabriele Toti – Responsabile Organizzazione

Linda Vanni – Vicesegretaria, Responsabile Diritti e Pari opportunità

Giamila Carli – Responsabile Agricoltura, aree interne e ruralità

Liviana Canovai – Responsabile Scuola e Cultura

Renzo Macelloni - Responsabile Infrastrutture e mobilità sostenibile

Mario Iannella – Responsabile Enti Locali

Valentina Ricotta– Responsabile Politiche sociali

Alessandro Cipriano - Responsabile Sanità

Roberto Fiore – Responsabile Ambiente

Marco Greco – Responsabile Lavoro e Sviluppo economico

Massimo Malfetti – Responsabile Turismo, Governo del Territorio e progettazione sovracomunale

Francesca Brogi – Responsabile politiche giovanili, formazione politica e legalità

Insieme a questi parteciperanno, in quanto componenti per funzione, i seguenti nomi:

Serena Dilda - Tesoriere

Calogero Aquila – Segretario Provinciale Giovani Democratici

Angela Pisano – Presidente dell'Assemblea Provinciale

Fabrizio Cerri - Presidente Direzione

Barbara Frosini - Coordinatrice Donne Democratiche

Andrea Ferrante – Segretario Unione Comunale Pd Pisa

Il segretario ha inoltre previsto la presenza di un ufficio stampa, ancora in via di definizione, coordinato da Francesca Caleca.

"Si tratta di una segreteria ampia e plurale, all'interno vi sono rappresentanti di tutti i territori della provincia e tutte le sensibilità politico - culturali del Partito - si legge in una nota - la nuova segreteria ha come primo obiettivo un percorso di consolidamento della presenza del partito sul territorio e un ragionamento collettivo sulla proposta politica, così da poter aiutare e affiancare il segretario e il nuovo gruppo dirigente a portare sul tavolo di discussione i temi che più interessano le varie realtà della provincia e per condurre un lavoro serio e concreto nei territori e per i territori, con le persone e per le persone. Infine, verrà costituito un tavolo permanente partitico-istituzionale con gli eletti e le elette a livello regionale e nazionale, un importante elemento di novità e una dimostrazione significativa di impegno su tutti i piani, che permetterà di ridare una spinta considerevole per la centralità e la progettualità del territorio pisano al fine di cogliere le opportunità del PNRR e non solo". "È il tempo degli operai della politica, non dei filosofi - dichiara il segretario Sabatino - ora tutte e tutti a lavoro per rilanciare Partito e proposta politica".