Sinistra Italiana: formata la nuova segreteria provinciale di Pisa

Nel corso dell’assemblea provinciale di Sinistra Italiana la coordinatrice provinciale Anna Piu ha nominato i componenti della sua segreteria, cercando di tenere in considerazione sia le varie sensibilità interne al partito sia la rappresentatività territoriale.

Ecco i nomi:

- Lucia Scatena, vicesindaco di San Giuliano Terme, sarà la vicesegretaria con delega al Welfare, lavoro, diritti e libertà;

- Lorenzo Del Zoppo, assessore a Vecchiano, con la delega agli Enti locali;

- Andrea Aretini, Comunicazione ed università;

- Francesco Corucci, assessore a San Giuliano Terme, con la delega alle Politiche d’area vasta, mobilità ed infrastrutture;

- Tobia Moriconi, UGS - giovani e scuola;

- Franco Cavallini, Ambiente;

- Gaetano Magliano, Responsabile organizzazione;

- Mauro Stampacchia, Formazione politica.



Parteciperanno inoltre alla segreteria in quanto componenti per funzione Carlo Scaramuzzino, come tesoriere, Luigi Maria Sofia, coordinatore del Circolo di Pisa città, Gianni Ferdani, coordinatore del Circolo Valdera, e Dario Tagliaferri, coordinatore del Circolo del Lungomonte.



“Il nuovo coordinamento - sottolinea la coordinatrice Anna Piu - ha come primo obiettivo un percorso di consolidamento della presenza del partito sul territorio. Nei prossimi mesi inoltre incontreremo tutti quei soggetti politici e sociali che da sempre sono nostri interlocutori così da lavorare ad una proposta politica concreta e radicale, che vada alla radice dei problemi e delle contraddizioni, da portare nel nostro territorio".