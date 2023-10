Palazzo rosa di Ponsacco, sgombero di 25 persone: è scontro tra Ceccardi e Brogi

E' di nuovo polemica sul palazzo rosa di via Rospicciano a Ponsacco, occupato abusivamente da famiglie originarie dell'Est Europa e spesso al centro delle cronache per episodi di criminalità e degrado. Oggi, 12 ottobre, è previsto lo sgombero di alcune persone e si accende sull'argomento un duro botta e risposta tra l'europarlamentare della Lega Susanna Ceccardi e il sindaco di Ponsacco (Pd) Francesca Brogi.



“Lo sgombero di sei nuclei abusivi dal Palarom di via Rospicciano a Ponsacco è una buona notizia e segue le proficue interlocuzioni che ho avuto con la Prefettura di Pisa e con il Ministero degli Interni sul tema - attacca Ceccardi - l’obiettivo ora è quello di giungere quanto prima a uno sgombero totale dell’immobile, in cui persistono illegalità e degrado intollerabili. Ringrazio quindi le forze dell’ordine, il prefetto e il Viminale per questo importante passo in avanti che dimostra quanto la sinergia con il Governo centrale sia stata e continuerà ad essere produttiva. C’è concordia nel ritenere che sia necessario risolvere definitivamente l’insostenibile situazione che da troppi anni coinvolge il Palarom, affinché gli abitanti non siano più ostaggio degli occupanti che hanno gettato nella più totale insicurezza la città di Ponsacco con i loro crimini”.



Ma il primo cittadino ponsacchino Brogi non ci sta e rivendica il merito di lunghe interlocuzioni per arrivare ad aggiungere un altro tassello sulla strada della definitiva 'liberazione' dello stabile a due passi dal centro città.

"Ad oggi - dice il sindaco - i dati della Questura ci dicono che delle 270 persone presenti inizialmente, ne sono uscite 120. Oggi usciranno altre famiglie per un totale di ulteriori 25 persone, dunque oltre la metà degli abitanti presenti è stata ricollocata. Questi dati sono confortanti e dimostrano che abbiamo intrapreso la strada giusta. Come avevamo detto fin dall’inizio, non c’erano e non ci sono scorciatoie agli sfratti, come invece qualcuno, tra cui la stessa Ceccardi, voleva far credere; illudendo i cittadini che fosse possibile uno sgombero per inagibilità del palazzo".



"La Politica si può fare in tanti modi, lo sappiamo, ma sapere che ora la Ceccardi e i suoi sostenitori ponsacchini vogliono accaparrarsi i meriti di un lavoro lungo nel tempo è una vera presa di giro - prosegue stizzita Brogi - quali sarebbero i meriti della Ceccardi e del suo Governo? E’ forse il Governo che fa gli sfratti? Che trova gli appartamenti alla famiglie indigenti? Che ha messo le risorse per ricollocare le persone? Se oggi siamo arrivati a questo risultato è solo grazie al lavoro fatto dai curatori fallimentari insieme alla nostra amministrazione e in sinergia con la Regione Toscana. Mi auguro che il Governo faccia invece ciò che effettivamente gli compete, ovvero inviare più forze dell’ordine sul territorio per rispondere alle esigenze di sicurezza che più volte abbiamo manifestato, anche attraverso due mozioni approvate all’unanimità in Consiglio comunale".