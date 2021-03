Sicurezza, Pasqualino (Lega): “Tanto ancora c’è da fare, bisogna lavorare a pieno ritmo”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

“Rimane alta l’attenzione per contrastare episodi di illegalità sulla nostra città - così scrive Pasqualino - e di questo non posso che ringraziare il grande lavoro della Polizia Municipale coadiuvata dal nostro Assessore alla sicurezza Giovanna Bonanno. Agenti impegnati giornalmente sia sulla verifica del rispetto delle norme anti Covid che sul contrasto a fenomeni di abusivismo e spaccio di droga. Negli ultimi giorni ad esempio sono stati intensificati i controlli sul rispetto delle norme anti Covid sia in città che sul nostro litorale, nonché il sequestro di circa 500 etichette di alta moda trovate all’interno di un contatore del gas. Ottimi risultati - continua Pasqualino - anche sul contrasto alla droga con il supporto dei nostri agenti a 4 zampe che questa amministrazione ha fortemente voluto, ed è proprio grazie al loro fiuto che nei giorni scorsi è stato possibile scovare della droga fra le siepi del Giardino Scotto, un luogo stupendo in pieno centro città frequentato spesso da tantissime famiglie che meritano di poter portare i propri bambini a giocare in piena sicurezza e tranquillità. Mi ritengo molto soddisfatto - conclude Pasqualino - del lavoro svolto da questa amministrazione fino ad oggi, i miglioramenti si vedono e i cittadini lo percepiscono, ovviamente sappiamo che tanto ancora c’è da fare ed è per questo che bisogna lavorare a pieno ritmo senza mai abbassare la guardia”.