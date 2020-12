Sicurezza, Ziello (Lega): "Lamorgese usi le risorse messe a disposizione da Salvini e invii agenti a Pisa"

Più poliziotti a Pisa. Lo chiede il deputato della Lega Edoardo Ziello. "Matteo Salvini, da ministro dell’Interno, mandò alla Questura di Pisa 22 poliziotti (12 nel 2019 e 10 nel 2020), di rinforzo in più e modificò il piano di riorganizzazione della nostra Questura, facendola passare da una previsione di 279 agenti ad una di 299, dimostrando una grande sensibilità verso la nostra provincia - scrive Ziello su Facebook - adesso è arrivato il momento che Lamorgese usi le risorse messe a disposizione da Salvini per mandarci nuovi agenti e per rafforzare la nostra sicurezza cittadina e provinciale. È proprio per questo che ho depositato un ordine del giorno al DL Immigrazione, per chiedere che venga assunto questo impegno perché la sicurezza, soprattutto a seguito di quest'ultima ondata migratoria, sta tornando ad essere uno dei fabbisogni principali".