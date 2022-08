Sicurezza in zona stazione, Ceccardi: "Serve un ministro che ascolti le richieste del sindaco"

“Esprimo la mia vicinanza e il mio supporto al sindaco Conti e alla città di Pisa. In questa torrida estate assistiamo ad una serie continua di decisioni quantomeno avventate che contribuiscono ad aggravare la mancanza di sicurezza e legalità nella zona della stazione. Trovo incredibile che la Procura abbia rilasciato il giovane tunisino che ha tentato di accoltellare un dipendente del Bar Galleria, a causa della 'incertezza che intendesse colpire organi vitali'. Non bastavano gli immigrati irregolari che rimangono sul nostro territorio, a delinquere, nonostante il foglio di via, come l'assassino del povero Halim Hamza: adesso siamo ai cavilli giuridici che tengono a piede libero soggetti pericolosissimi”. E' quanto sottolinea l'europarlamentare della Lega Susanna Ceccardi che interviene sul nodo sicurezza in zona stazione a Pisa.

“Ha ragione il sindaco Conti che è tornato a chiedere a Lamorgese l'istituzione di un presidio fisso interforze in zona stazione, oltre a un aumento del personale delle forze dell'ordine e a una maggior efficacia nell’applicazione dei provvedimenti di espulsione. E credo che, dopo il 25 settembre, troverà un nuovo ministro, di centrodestra, in grado di ascoltare queste sacrosante richieste” conclude Ceccardi.