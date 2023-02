Violenza in carcere: sindacati pronti a riferire alla seconda Commissione del Consiglio comunale

Lunedì prossimo, 6 febbraio, alle 17 i sindacati dei lavoratori del carcere Don Bosco saranno in audizione in seconda Commissione del Consiglio comunale su richiesta del consigliere Giovanni Pasqualino (Lega), dopo i vari episodi di violenza che si sono registrati nelle scorse settimane ai danni degli agenti penitenziari.

"Ho richiesto con urgenza una commissione per ascoltare la voce dei sindacati e capire quali sono le problematiche all’interno del carcere Don Bosco - commenta Pasqualino - Da qualche settimana infatti, le aggressioni ai danni degli agenti penitenziari sono aumentati notevolmente, ultima in ordine cronologico pochi giorni fa per via di un materasso ortopedico richiesto da un detenuto che è andato in escandescenza ed ha cercato di devastare tutto, ferendo anche l’agente di sorveglianza".

"Atre invece - continua Pasqualino - si sono registrate nei mesi scorsi, con una sequenza ravvicinata da brividi. Una situazione grave che rischia di diventare normalità e che le autorità competenti devono bloccare. L’obiettivo è quello di redigere un documento da inoltrare agli organi competenti".