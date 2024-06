Sindaco di Castelfranco nostalgico del fascismo, insorge il centrosinistra

Numerose reazioni dal centrosinistra agli inneggiamenti ai fasti del fascismo, riportati dal quotidiano Il Tirreno, da parte del neosindaco di Castelfranco di Sotto, appoggiato dal centrodestra, Fabio Mini. Come riporta Il Tirreno infatti il primo cittadino castelfranchese, oltre ad aver tatuato sul braccio un motto nazista, avrebbe in passato anche pubblicato post che celebrano Benito Mussolini.

"L’immagine di Castelfranco di Sotto non può e non deve essere associata a quello del neo-sindaco Fabio Mini - sottolineano dal Gruppo di minoranza Castelfranco Unita (PD-PSI-Azione-Repubblicani-Alleanza Verdi Sinistra) - un Comune, quello di Castelfranco di Sotto, che ogni anno ricorda a Roma Lido Duranti nato ad Orentano, antifascista e partigiano ucciso alle Fosse Ardeatine dai tedeschi il 24 marzo 1944. Un Comune che ogni giorno ricorda Remo Bertoncini a cui è dedicata la piazza antistante il palazzo comunale, luogo di ritrovo della vita civile, sociale e religiosa. Remo Bertoncini che all’alba del 25 marzo 1944 venne fucilato a Pisa per mano dei nazi-fascisti per non aver risposto alla chiamata alle armi da parte della Repubblica Sociale Italiana. Un giovane castelfranchese i cui parenti sono ancora oggi parte della nostra comunità. In tutta la campagna elettorale, piena di attacchi personali da parte dell’ex candidato e attuale neo-sindaco Fabio Mini (FDI) e della sua lista centrodestra agli altri avversari intesi come nemici da abbattere e non persone con le quali confrontarsi, abbiamo sempre preso le distanze da un certo modo autoritario di far politica e ribadito i nostri valori che hanno profonde radici nell’antifascismo, nella Resistenza e nella lotta di Liberazione dalla quale è nata la nostra Repubblica. Adesso, molti cittadini ed elettori di Castelfranco che hanno dato fiducia a Fabio Mini si renderanno conto sicuramente di quello che noi abbiamo sempre saputo ovvero che si tratta di un esponente di estrema destra che - come evidenziato nell'articolo regionale del Tirreno - strizza l'occhio al nazifascismo".

"Ancora una volta, a pochi giorni dalla seduta del Consiglio comunale d’insediamento convocata d’urgenza (mai successo nella storia di questo Comune) perché alcuni membri della nuova maggioranza se ne dovevano andare in vacanza, come abbiamo denunciato, viene dimostrata tutta l’inadeguatezza del nuovo sindaco e della sua 'maggioranza del cambiamento' alla guida del Comune di Castelfranco di Sotto - proseguono dalla minoranza - lo scorso 25 Aprile eravamo tutti in piazza Remo Bertoncini alle celebrazioni istituzionali insieme a tutte le associazioni; tutti tranne Fabio Mini e quella che da poche settimane è diventata la nuova amministrazione comunale. Non basta prendere 95 voti in più per giustificare tutto e anche l’indifendibile perché 'adesso abbiamo vinto noi'. Castelfranco e i castelfranchesi si meritano di più: per la nostra identità, per quello che siamo stati, per quello che siamo e per quello che vogliamo essere. La storia di Castelfranco non può essere oltraggiata da un Sindaco di questo genere, che oltre a non conoscere il passato è un pericolo anche per il futuro della nostra comunità".

"Siamo indignati e preoccupati per le vicende che riguardano il neo eletto sindaco di Castelfranco di Sotto, Fabio Mini, di Fratelli d'Italia. I tatuaggi con motti nazisti, i suoi post sui social inneggianti al fascismo, il suo vanto nel non festeggiare il 25 aprile: sono tutti fatti gravi che non possiamo ignorare o minimizzare - fa eco il segretario provinciale del PD Oreste Sabatino - il Partito Democratico, su tutti i livelli, ha sempre combattuto e continuerà a combattere ogni forma di intolleranza o nostalgia nei confronti del fascismo, la cui retorica non può e non deve trovare spazio all'interno delle istituzioni. Specialmente in Toscana, terra di resistenza".

"Davanti a questi segnali allarmanti non ci faremo indietro. Invitiamo tutte le forze democratiche e antifasciste a unirsi a noi nel denunciare e combattere qualsiasi forma di estremismo e odio - prosegue Sabatino - come Partito Democratico di Pisa continueremo, al fianco della Lista Castelfranco unita e a Federico Grossi, a monitorare attentamente la situazione e a sostenere tutte le iniziative necessarie per garantire che i principi di democrazia e rispetto dei diritti umani siano sempre

al centro dell’azione politica. Se Mini oggi può ricoprire la carica di sindaco è grazie a donne e uomini che hanno perso la vita per la democrazia e la libertà. Mi auguro fermamente che questa nuova amministrazione di centro destra si ricordi e renda onore alla storia antifascista di Castelfranco, perché finora i suoi esponenti, a partire dal neo-eletto sindaco, sembrano dimenticarsene, strizzando l'occhio alle forze della destra più estrema" conclude Sabatino.



Sul caso interviene anche l'assessore regionale alla Cultura della memoria Alessandra Nardini. "Le notizie che emergono sul nuovo sindaco di Castelfranco di Sotto sono semplicemente raccapriccianti. Non ho altri termini per descrivere cosa provo all'idea che ai vertici di un'istituzione democratica ci sia un nostalgico del nazi-fascismo, che nel tempo ha fatto esplicito sfoggio della simbologia di quella storia di morte e persecuzione, con richiami orgogliosi a un'ideologia che cancellò la libertà e i diritti e che assassinò milioni di persone - sottolinea Nardini - penso anche che sia davvero incredibile che tutto questo venga alla luce, nella sua effettiva gravità, solo ad elezioni avvenute e che non si siano attivati gli anticorpi necessari. È una situazione che fa riflettere e che richiede una reazione democratica forte, una mobilitazione delle cittadine e dei cittadini che hanno nel cuore la Costituzione nata dalla Resistenza. Non possono infatti bastare le parole confuse con cui il sindaco ha provato a giustificarsi o a minimizzare, con argomenti davvero poco convincenti, che sono risuonati come prese in giro dell'intelligenza altrui. Serve una dichiarazione esplicita di ripudio del fascismo e di esplicita adesione ai valori dell'antifascismo. La comunità di Castelfranco non può restare nel dubbio che il proprio sindaco sia un neofascista, condizione che lo porrebbe fuori dall'ordinamento democratico. Su questo mi aspetto una risposta inequivocabile da Mini".