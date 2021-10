Partiti: Sinistra Italiana riparte con nuove adesioni

Alla presenza del Segretario nazionale di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni, si è svolta sabato 30 ottobre presso il Circolo Arci Alhambra a Pisa la conferenza stampa dal titolo 'La città e i territori: Sinistra Italiana a Pisa', che ha visto registrare nuove adesioni al partito.

L'incontro è stato aperto dagli interventi di Raffaella Pretini, dell'associazione Cittàperta, che ha deciso di sciogliersi e confluire in SI, della consigliera comunale di Crespina-Lorenzana Anna Piu e da Luigi Sofia, insegnante precario e animatore nei mesi scorsi del movimento delle Sardine. Mauro Stampacchia ha dato il benvenuto alle nuove iscritte e ai nuovi iscritti concentrando l'attenzione sulle campagne da portare avanti nei prossimi mesi, a partire dalla raccolta di firme sulla legge di iniziativa popolare per tassare i grandi patrimoni, la New Generation Tax.

Di seguito l'appello di adesione a Sinistra Italiana Pisa: "Abbiamo deciso di aderire a Sinistra Italiana perché condividiamo la necessità di rifondare un partito politico della sinistra, in Italia e nel nostro territorio. Con dei valori chiari: l'antifascismo, la transizione ecologica e la giustizia sociale, l'uguaglianza e la libertà, i diritti e il reddito per tutti e tutte. Con una modalità di fare politica altrettanto chiara: la partecipazione e il protagonismo delle persone a partire dal ridare centralità al lavoro sul territorio e nei quartieri delle nostre città. Eccoci".

Firmatari: Ivan Acerbi, Paolo Amaddio, Tania Benvenuti, Ilaria Carboni, Valentina Carradossi, Massimiliano Casalini, Riccardo Cerchiai, Filippo Cirino, Rosaria Coppola, Elisa D'Amato, Salvatore Damiani, Dario Danti, Melania Frullini, Paolo Fulceri, Luigi Giordano, Roberta Giunta, Tommaso Grugnetti, Roberta Laganà, Gaetano Magliano, Renato Mariani, Luca Panicucci, Piero Pierotti, Anna Piu, Vito Portagnuolo, Raffaella Pretini, Antonella Ravviso, Marina Re, Luigi Sofia, Dario Tagliaferri, Serena Turbati, Chiara Turelli.