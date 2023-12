Pisa verso il 2024, le sfide dell'opposizione: "Contrasto a disuguaglianze e cambiamento climatico"

Lugi Sofia, capogruppo di Sinitra Unita per Pisa, traccia le linee guida che animeranno il percorso del partito in Consiglio comunale nel nuovo anno. "L’avvio del nuovo anno ci presenta sfide cruciali che richiederanno grande attenzione e protagonismo sul territorio e nel Consiglio comunale dove portiamo avanti la nostra azione di opposizione dura e intransigente".

"Due delle nostre priorità principali su cui continuerà a caratterizzarsi il nostro impegno politico saranno il contrasto alle diseguaglianze e la lotta contro il cambiamento climatico - evidenzia Sofia - Sono questioni interconnesse che toccano la vita delle comunità e che impattano sulla quotidianità delle cittadine e dei cittadini".

"Il report delle povertà curato dall’Istituto di Management della scuola Sant’Anna e Fondazione Pisa mette in evidenza le ferite di una città che soffre anche a causa della ricaduta delle politiche del governo nazionale inique e discriminatorie. L’eliminazione del contributo per gli affitti e per la morosità incolpevole, insieme all’eliminazione del reddito di cittadinanza, avranno effetti disastrosi sulle categorie più deboli".

"Se consideriamo pure gli aumenti comunali delle tasse per famiglie (TARI), imprese e commercianti (aumento suolo pubblico, ZTL e affissioni) - aggiunge il capogruppo di Sinistra Unita - lo scenario si rivela assai preoccupante per l’intera città. Restano aperte le questioni legate ai servizi educativi legati all'infanzia quali le liste di attesa per gli asili nidi, ludoteche e doposcuola".

"Rivendichiamo con forza l’approvazione dell’ordine del giorno in occasione sulla votazione del bilancio sull’implementazione e diffusione delle comunità energetiche. Ci battiamo affinché le politiche ambientali possano tenere conto dell’impatto sociale assicurando equità e giustizia per le categorie più vulnerabili incoraggiando la partecipazione delle comunità locali rafforzando il legame tra essere umano e ambiente".

"Ma non basta - incalza Luigi Sofia - Torneremo a chiedere in Consiglio comunale il reintegro della città di Pisa nella rete dei Comuni sostenibili, quindi l’elaborazione di un nuovo Paesc e di un piano di adattamento contro il cambiamento climatico che possa tenere conto dei fatti che si sono verificati a Marina di Pisa che per noi erano e restano fenomeni climatici ormai strutturali con cui fare i conti con nuovi paradigmi e dispostivi, il tema della sicurezza sul lavoro quando torneranno le ondate di caldo e nuove misure contro il dissesto idrogeologico che piegano la città in occasione delle prepotenti piogge".

La conclusione del capogruppo di Sinistra Unita per Pisa: "Continueremo ad essere protagonisti. Sinistra Unita per Pisa rilancia, per l’anno che verrà, il proprio impegno per la città dalla parte della giustizia ambientale e sociale e con chi vive, lavora e studia nel nostro territorio".