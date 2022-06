Smart working, Di Gaddo (Pd): "L’amministrazione non risponde, si sta perdendo tempo prezioso"

Il Comune di Pisa non ha ancora provveduto a definire lo smart working per i propri dipendenti. Così, in sintesi, la risposta, dell’amministrazione comunale, secondo la consigliera Benedetta Di Gaddo (Pd), ad una sua interrogazione.



“Cara assessora al personale Bonanno - scrive la Di Gaddo - così non va! Ringrazio il responsabile dell’ufficio personale, Alessandro Balducci, della risposta alla mia interrogazione per sapere a che punto siamo sullo smart working per i dipendenti del Comune di Pisa ma non contestiamo l’applicazione delle scelte amministrative ma quelle politiche. Il Comune di Pisa è favorevole alla smart working, oppure no? Il Comune di Pisa è favorevole alla riduzione dello smog in città, oppure no? Il Comune di Pisa è favorevole a conciliare, in misura maggiore, soprattutto per le donne, tra i tempi di lavoro e la propria qualità della vita, oppure no?".

"A tutte queste domande non è stata data alcuna risposta - sottolinea Di Gaddo - mentre in altri Comuni hanno già dato il via libera al cosiddetto Lao (lavoro agile ordinario) cioè lo smart working che da misura emergenziale è diventato, su base volontaria, regola strutturale, il Comune di Pisa, sembra ancora indietro perdendo così tempo prezioso. Il Comune di Firenze (3900 dipendenti), ad esempio, ha previsto nel Lao in media un giorno a settimana a casa ma anche due o tre e il resto in ufficio, oppure, al momento per le mamme con figli fino a 12 anni, in presenza tutti i giorni e un mese di lavoro agile estivo".

"Tra l’altro - conclude Di Gaddo - occorre infine precisare, che non ci risulta che i dipendenti comunali di Pisa in smart working lavorino da casa non due ma un solo giorno alla settimana. Perché un solo giorno anziché due come prevede la legge? E poi, in base a quali criteri è stato deciso un solo giorno anziché due?”.