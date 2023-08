Il Partito Democratico torna sullo 'smart working' dei dipendenti comunali, confermando l'interesse su questa modalità di lavoro sperimentata durante la pandemia. Il consigliere Marco Biondi ha presentato un'interrogazione e la richiesta di una riunione urgente della Commissione politiche sociali. Alla riunione della Commissione sono inviatati i sindacati dei dipendenti comunali e l’assessore al personale Gabriella Porcaro.

Nell'aprile scorso il Pd aveva già spinto per insistere su un'organizzazione più snella e vicina ai bisogni di vita dei dipendenti. Al momento quasi il 50% dei dipendenti comunali di Pisa sono, fino a settembre prossimo, in smart working; si attendono nuove indicazioni sulla conferma o il rientro in presenza. Secondo un'indagine di Me First, start up fiorentina di psicologi e da LabCom, spin –off dell’Università di Firenze, in Toscana solo il 10% delle lavoratrici riceve un supporto dal proprio datore di lavoro e 9 su 10 chiedendo più flessibilità.

"Il tema dell’applicazione dello smart working nella pubblica amministrazione - sottolinea Biondi in una nota - è letteralmente esploso, come si ricorderà, con l’emergenza legata alla pandemia da Covid-19. E’ cambiata profondamente la struttura della popolazione ed è evidente il rapporto tra maternità e occupazione. Come si può leggere dal rapporto annuale dell’Istat 2023, la tendenza alla riduzione dei nuovi nati, record negativo di 393mila nel 2022, è destinata a calare ulteriormente. Da 1,27 figli in media per donna del 2019 a 1,24 del 2022. La persistente bassa fecondità è uno dei tratti distintivi dell'evoluzione demografica del nostro Paese".