Smart working, "Termina a fine mese ma i dipendenti comunali non sanno se sarà prorogato"

"A fine mese termina la modalità dello smart working per circa il 50% dei dipendenti comunali, ai quali non è stato ancora comunicato se si intende proseguire questa modalità o meno". Ad intervenire sulla questione è il consigliere comunale del Partito Democratico Marco Biondi che aggiunge: "Solleciterò ancora una volta una riunione urgente della Commissione politiche sociali alla presenza dell’assessora Porcaro, considerato che è inaccettabile che l’amministrazione comunale non abbia ancora comunicato le proprie intenzioni, se prevedere il rientro in presenza o confermare la modalità attuale, ai numerosi dipendenti in smart working".



"L’atteggiamento di questa amministrazione guidata dal sindaco Conti è irrispettoso nei confronti dei suoi dipendenti e delle relative famiglie - prosegue Biondi - lo smart working non deve essere valutato solo come una modalità necessaria durante la pandemia. Vanno considerati i lati positivi per l’ambiente come il calo della mobilità e del traffico e gli aspetti per numerosi dipendenti che presentano situazioni particolari come gravidanze, bambini piccoli, persone anziane in casa. Vanno valorizzate le cose buone imparate in pandemia, ci sono donne che grazie a questa modalità hanno potuto lavorare fino al giorno prima del parto. Vi sono dei cambiamenti - conclude Biondi - che non si possono fermare vanno individuati e governati, abbiamo di fronte una sfida ma anche una grande opportunità".