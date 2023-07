Soddisfazione di Fratelli d'Italia per l'arrivo a Pisa di nuovi agenti di Polizia

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

20 giorni fa una delegazione di Fratelli d'Italia composta dal consigliere regionale Diego Petrucci, il capogruppo Maurizio Nerini, i consiglieri comunali Alessandra Orlanza e Rachele Compare, aveva incontrato il Questore di Pisa, dr. Gaetano Bonaccorso, per evidenziare alcune criticità inerenti la scarsa presenza di pattuglie sul territorio e denunciare i problemi di prostituzione tra le abitazioni del quartiere Barbaricina. Leggere ora dell'arrivo di nuovi agenti e funzionari in forza alla Questura di Pisa, sia in pianta stabile sia le unità di supporto per il periodo estivo, ci riempie di soddisfazione perché la nostra richiesta è stata accolta. FDI continuerà a mantenere alta l'attenzione e soprattutto un'interlocuzione costruttiva con gli organi preposti alla Sicurezza.

Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia