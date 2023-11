Solidarietà di Cgil e Spi Pisa al sindaco di Capannoli Arianna Cecchini: "Tagli emergenza sociale"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Le Segreterie Confederali CGIL e SPI di Pisa esprimono la loro piena vicinanza e solidarietà alla Sindaca di Capannoli Arianna Cecchini. Quanto accaduto alla Sindaca è inaccettabile, sia per il ruolo che riveste come Prima Cittadina del Comune di Capannoli che come donna che, ancora una volta, diventa oggetto di pressioni psicologiche e violenze.

Purtroppo non ci sorprende: da tempo, come Cgil e Spi, partecipiamo ai tavoli di contrattazione sociale con i Comuni, i quali ci descrivono una situazione finanziaria sempre più insostenibile, causata dai tagli operati dal governo. I Comuni, che rivestono un ruolo centrale di intermediazione tra lo Stato Centrale e le periferie del nostro Paese, sono lasciati sempre più soli nel dare risposte ai cittadini.

Una popolazione che sta diventando sempre più fragile, povera e arrabbiata, in conseguenza anche dei tagli operati dall’attuale governo al welfare pubblico. Basti pensare al taglio dei fondi affitti e per le morosità incolpevoli, o alla cancellazione del reddito di cittadinanza. Sono tutti fattori che, insieme, stanno determinando una vera e propria emergenza sociale, che rischia di mettere in discussione la coesione delle nostre comunità.

Le amministrazioni locali non possono e non devono essere lasciate sole in questo momento. Come Cgil e Spi continueremo a denunciare questa situazione non più sopportabile e a batterci affinché vengano modificate le misure messe in atto dall’attuale governo, mobilitandoci e scendendo in piazza. Invitiamo tutti i Comuni a sostenere le nostre lotte e a mobilitarsi insieme a noi, perché solo uniti, forze sociali e amministrazioni, cittadini e cittadine sarà possibile ottenere dei risultati concreti.