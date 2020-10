Solidarietà alle palestre dalla consigliera regionale della Lega Meini

"Unitamente al Commissario della Lega di Pontedera, Giorgio Petralli ed ai nostri Consiglieri comunali pontederesi Rebecca Stefanelli e Domenico Pandolfi, abbiamo deciso di recarci presso la palestra Infit di Pontedera per far sentire la nostra vicinanza ad un settore fortemente penalizzato dall'ultimo Dpcm". Così dice Elena Meini, Consigliere regionale della Lega, a seguito dell'episodio di protesta ideato proprio dal titolare dell'esercizio.

"In particolare - prosegue il Consigliere - i proprietari di questa struttura hanno deciso, per esprimere concretamente la loro contrarietà a quanto inopportunamente deciso, di dormire nell'impianto per i trenta giorni di valenza di un documento che, come detto, comporterà ulteriori problemi economico-finanziari ad un comparto che rischia il tracollo. Sosteniamo, quindi, la pacifica quanto significativa iniziativa dei titolari della palestra di Pontedera e ci attiveremo in Regione per far avere, all'intero settore toscano, dei contributi aggiuntivi a quelli promessi, sempre che arrivino, da parte del Governo nazionale".

"In questi mesi - sottolinea la rappresentante della Lega - non ci risultano casi di positività fra i frequentatori delle strutture dedicate allo sport e riteniamo, quindi, ulteriormente ingiusto che sia stata imposta la totale chiusura dell'attività. Lo sport è, da sempre, sinomino di salute e chi lo pratica non dovrebbe essere indicato, dunque, come un potenziale veicolo di trasmissione del Covid-19".